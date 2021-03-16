Разработка HTML шаблона

Нужно сверстать 8 идентичных писем. Разница лишь в изображении. Требуется правильный код для интеграции письма в систему поисковых рассылок. Срок - 1 день. Указывайте свои цены. Пожалуйста, не пишите в личку, я сам напишу тому, ...