Требуется выполнить верстку одностраничного лендинга из PSD + добавить эффекты на JS (дизайн в psd не сложный)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка HTML шаблона - копии главной и части других страниц сайта. Без личного кабинета.
Шаблон должен использовать Bootstrap последней версии.
Пишите стоимость и сроки.
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