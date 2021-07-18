kshishtovsky

Обо мне

- начинающий фрилансер из Челябинска

На данный момент не имею каких-либо готовых работ, но готов выполнить ваши заказы по заниженной стоимости, чтобы использовать их, как работы для портфолио

Качественно и в срок - это обо мне.

Ответственность, скорость, качество - тоже я :^)

Навыки

(TypeScript):

Фреймворки:

VueJS, Angular (начальный уровень)

Библиотеки:

JQuery

NodeJS

HTML, Pug

CSS: SCSS, Bootstrap

PHP(база)

Инструменты

VS Code (основа), WebStorm, PHPStorm

Графический редактор: Figma, Photoshop

Контакты

Telegram: https://t.me/kshishtofsky

Email: [email protected]