kshishtovsky

Виталий Кшиштовский kshishtovskykshishtovsky
24 годаРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Обо мнеЯ - начинающий фрилансер из Челябинска
На данный момент не имею каких-либо готовых работ, но готов выполнить ваши заказы по заниженной стоимости, чтобы использовать их, как работы для портфолио
Качественно и в срок - это обо мне.
Ответственность, скорость, качество - тоже я :^)
НавыкиJavaScript (TypeScript):
Фреймворки:
VueJS, Angular (начальный уровень)
Библиотеки:
JQuery
NodeJS
HTML, Pug
CSS: SCSS, Bootstrap
PHP(база)
ИнструментыРедактор кода: VS Code (основа), WebStorm, PHPStorm
Графический редактор: Figma, Photoshop
КонтактыВК: https://vk.com/kshishtov_sky
Telegram: https://t.me/kshishtofsky
Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!