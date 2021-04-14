Вёрстка интернет-магазина на Bootstrap 3

Есть одностраничный сайт сделанный на конструкторе сайтов tilda Нужно сделать его копию тоже на тильда или как html или вордпресс шаблон. Главное, чтобы сайт был адаптивный. Детали в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо быстро, но качественно сверстать несколько страниц для интернет-магазина. Верстка обязательно должна быть реализована на Bootstrap 3. Слайдер желательно реализовать с помощью Owl Carousel: https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/.
Необходимо приступить как можно скорее.
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