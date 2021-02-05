Верстка одностраничного сайта, макет Figma

HTML-версткаЗавершен25 заявок559 просмотров
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Здравствуйте, нужна верстка одностраничного сайта. Макет отправлю в личные сообщения. Навыки html, ccs, js. Сроки до завтра.

Figma
3 года назад
mashadev
Мария 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vladk7072
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
3 года назад
$90
1 день
Спасибо Владиславу, поставленная задача была выполнена в срок, качество на высоте. Верстка лендинга с адаптивом. Рекомендую!)
Рекомендую заказчика, все коротко и ясно
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