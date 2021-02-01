HTML/CSS/JS. Знание библиотек, фреймворков, конструкторов. Делаю всю работу качественно, приоритет - довольный клиент, хорошие услуги!
Здравствуйте! Меня зовут Мирослав, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерная инженерия". Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.
Мой стек технологий и навыков:
- HTML
- CSS
- JS
- JQuery
- React.js
- Vue.js
- Bootstrap
- Webpack
- npm
- Flexbox
- Препроцесоры (SASS/SCSS, LESS)
- Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки
- Git , github
- БЭМ нейминг
Контактная информация:
Телеграм - https://t.me/mir_bsh
Email - [email protected]
Немного обо мне:
- Вежливый
- Целеустремленный
- Упорный
- Коммуникабельный
- Быстро учусь всему новому
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВАУважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:
С вашей стороны:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплата по договоренности.
Мои обязанности:
- Выполняю все качественно, в указанные сроки(если я считаю, что не выполню задание, за него не берусь)
- Все правки с моей стороны бесплатны! ( условие не действует если после окончательного принятия задания прошло больше , чем 2 недели)
- В случае внештатных ситуаций, ВСЕГДА, повторюсь, ВСЕГДА верну вам деньги.
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Портфолио
- Верстка лендинга "Truck lending"80 просмотров
- Верстка 7 страниц на Bootstrap75 просмотров
- Лендинг на React.js101 просмотр
- Верстка сайта на Bootstrap 4109 просмотров
- Верстка многостраничного сайта "LoveSPer"82 просмотра
- Верстка и программирование календарей54 просмотра
- Верстка и программирование калькулятора66 просмотров
- Верстка и программирование "Радио Климат" на JS88 просмотров
- Верстка сайта "Виджета". Реальный заказ.81 просмотр
- Верстка шаблона Hunger74 просмотра
- Лендинг на тему "Travel"104 просмотра
- Верстка страницы "Star wars"89 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
CSSJavaScript
Специалист с большой буквы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с ответственным заказчиком. Постановка задачи на высшем уровне, оплата в срок, рекомендую!
$50
10 баллов
4 года назад
Bootstrap
Все сверстано очень быстро и качественно
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с таким заказником, негативных моментов во время работы не возникло
$15
10 баллов
4 года назад
JavaScriptNode.js
Сделано быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и быстрое реагирование на проблемы. Оплата во время. С таким заказчиком приятно работать!
$13
10 баллов
4 года назад
HTML
Ответственный исполнитель, все делает быстро и качественно, на связи практически 24/7. Сделал мне крутой уникальный калькулятор. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Лёгкое общение с заказчиком , четкая постановка задачи с его стороны и быстрые ответы на мои вопросы. При работе не возникло никаких проблем. Работать с такими людьми одно удовольствие
$15
10 баллов
4 года назад
Благодарю Мирослава за выполненную работу по вёрстке проекта "Whatsapp-виджет на сайт" https://beta-it.ru/ Работа была выполнена в срок, все замечания были устранены оперативно и без вопросов.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик. Лояльный и понимающий. Ставит конкретные задачи и знает что хочет от исполнителя. С такими людьми приятно работать!