HTML/CSS/JS. Знание библиотек, фреймворков, конструкторов. Делаю всю работу качественно, приоритет - довольный клиент, хорошие услуги!

Здравствуйте! Меня зовут Мирослав, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерная инженерия". Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.

Мой стек технологий и навыков:

HTML

CSS

JS

JQuery

React.js

Vue.js

Bootstrap

Webpack

npm

Flexbox

Препроцесоры (SASS/SCSS, LESS)

Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки

Git , github

БЭМ нейминг

Контактная информация:

Телеграм - https://t.me/mir_bsh

Email - [email protected]

﻿Немного обо мне:

Вежливый

Целеустремленный

Упорный

Коммуникабельный

Быстро учусь всему новому

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:

С вашей стороны:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплата по договоренности.

Мои обязанности: