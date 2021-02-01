crazy_worker

Мирослав crazy_worker

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML/CSS/JS. Знание библиотек, фреймворков, конструкторов. Делаю всю работу качественно, приоритет - довольный клиент, хорошие услуги!

Здравствуйте! Меня зовут Мирослав, я студент технического вуза по направлению "Комп'ютерная инженерия".  Всю нужную информацию обо мне предоставлю при общении.

Мой стек технологий и навыков:

  • HTML
  • CSS
  • JS
  • JQuery
  • React.js
  • Vue.js
  • Bootstrap
  • Webpack
  • npm
  • Flexbox
  • Препроцесоры (SASS/SCSS, LESS)
  • Навыки кроссбраузерной, резиновой, адаптивной верстки
  • Git , github
  • БЭМ нейминг

Контактная информация:

Телеграм - https://t.me/mir_bsh

Email - [email protected]

﻿Немного обо мне:

  • Вежливый
  • Целеустремленный
  • Упорный
  • Коммуникабельный
  • Быстро учусь всему новому
﻿

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Условия обоюдной комфортной связи:

С вашей стороны:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплата по договоренности.

Мои обязанности:

  • Выполняю все качественно, в указанные сроки(если я считаю, что не выполню задание, за него не берусь)
  • Все правки с моей стороны бесплатны! ( условие не действует если после окончательного принятия задания прошло больше , чем 2 недели)
  • В случае внештатных ситуаций, ВСЕГДА, повторюсь, ВСЕГДА верну вам деньги.
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Отзывы заказчиков

YourGambling
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Чистка CSS и JS
CSSJavaScript
Специалист с большой буквы. Рекомендую!
Приятно иметь дело с ответственным заказчиком. Постановка задачи на высшем уровне, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сверстать простые страницы на Bootstrap. Сегодня
Bootstrap
Все сверстано очень быстро и качественно
Приятно сотрудничать с таким заказником, негативных моментов во время работы не возникло
Ответный отзыв
fenq
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сверстать с нуля два календаря
JavaScriptNode.js
Сделано быстро и качественно. Спасибо!
Четкая постановка задачи и быстрое реагирование на проблемы. Оплата во время. С таким заказчиком приятно работать!
Ответный отзыв
zhanroman
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
Разработать уникальный калькулятор на сайт
HTML
Ответственный исполнитель, все делает быстро и качественно, на связи практически 24/7. Сделал мне крутой уникальный калькулятор. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Лёгкое общение с заказчиком , четкая постановка задачи с его стороны и быстрые ответы на мои вопросы. При работе не возникло никаких проблем. Работать с такими людьми одно удовольствие
Ответный отзыв
mishapaz
Михаил 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг а адаптивом
Благодарю Мирослава за выполненную работу по вёрстке проекта "Whatsapp-виджет на сайт" https://beta-it.ru/ Работа была выполнена в срок, все замечания были устранены оперативно и без вопросов.
Приятный в общении заказчик. Лояльный и понимающий. Ставит конкретные задачи и знает что хочет от исполнителя. С такими людьми приятно работать!
Ответный отзыв