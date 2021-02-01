Разработать уникальный калькулятор на сайт

$13
Веб-программированиеЗавершен1 заявка111 просмотров
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Разработать калькулятор Бацзы по ТЗ.

Расчет личного элемента и номера ГУА. Выпадающий список с доступными товарами и ценами основанный на дате рождения. Прописать вручную все скрипты и стили.

Предоставить исходник одним html-файлом.

3 года назад
zhanroman
29 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
crazy_worker
Мирослав 
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$13
1 день
Ответственный исполнитель, все делает быстро и качественно, на связи практически 24/7. Сделал мне крутой уникальный калькулятор. Рекомендую. Буду обращаться еще.
Лёгкое общение с заказчиком , четкая постановка задачи с его стороны и быстрые ответы на мои вопросы. При работе не возникло никаких проблем. Работать с такими людьми одно удовольствие