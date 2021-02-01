Разработать уникальный калькулятор на сайт

Нужно заново (с нуля) сделать такой же сайт как kyero. Сайт – копия сайта портала недвижимости (с некоторыми изменениями). Нам нужен профессионально написанный именно для нас заново сайт, точно такой же как kyero (облегчённая версия). То есть ...
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Разработать калькулятор Бацзы по ТЗ.
Расчет личного элемента и номера ГУА. Выпадающий список с доступными товарами и ценами основанный на дате рождения. Прописать вручную все скрипты и стили.
Предоставить исходник одним html-файлом.
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