Сделать сайт недвижимости (копию другого сайта)

Нужно заново (с нуля) сделать такой же сайт как kyero.

Сайт – копия сайта портала недвижимости (с некоторыми изменениями).

Нам нужен профессионально написанный именно для нас заново сайт, точно такой же как kyero (облегчённая версия). То есть на сайте не будет функционала для регистрации агентств/агентов которые потом могут добавлять собственные объекты недвижимости. Не нужны карты аналитики. Делается только для одного агентства и только оно будет добавлять свои собственные объекты. Поэтому функционал сокращается. В остальном, все так же должно работать...

Многоязычный сайт (минимум 8 языковых версий).

Никаких готовых CMS или шаблонов.

Сайт должен соответствовать всем современным критериям.

Программный код должен быть написан чисто и профессионально.

Сайт должен быстро работать (так же как kyero . com) и рассчитан на большое количество посетителей (HIGHLOAD).

Нужен реальный html для поисковиков и т.п.

Все права на сайт остаются полностью у нас.

Комментировать весь код (что, для чего). Так как при сдаче проекта отдельно будет нанят программист-тестировщик, для полной оценке кода, проверки уязвимости, "костыли", функционал и т.д. Что бы "протыкал" все.

Во время разработки (написания кода), держать в курсе, комментировать, показывать процесс.

Приоритетное исполнение будет на NodeJS + ElasticSearch + Redis + PostgreSQL + Supervisor + Go + RabbitMQ или Nats. (Go – для микро сервисов – отправка почты и т.д. задачи, работающие в фоне).

Либо такой стек:

- Nginx

- PHP8 (+ все пакеты)

- PostgreSQL или MariaDB

- Redis (для хранения временных пользовательских сессий, для хранения кеша запросов.)

- RabbitMQ, или Nats (для хранения очередей (обмен между компонентами системы)

- Exim (+dkim)

- ElasticSearch - для выпадающих результатов поиска и поисковика в целом

- Supervisor (для контроля микросервисов. Очереди для отправки почты, авторассылок похожих объектов и т.п.)

- Laravel 8 в роли API

- Верстка Tailwind

- VUE JS

Что ВАЖНО учесть в создании High Load проекта:

- Правильное и продуманное создание архитектуры БД

- Правильное и продуманное создание архитектуры сайта (на основе микросервисов), что придаст сайту легкие и дешевые доработки в будущем, а также простое добавление новых "модулей" за счет неконфликтности архитектурного решения.

- Разработка API на backend (включая рутинг, разделение доступа, CORS политику, защиту данных при получении и транспортировке, в дополнении к защите сервера, что полностью исключит: xss атаки, перехват или подделку запросов (спуфинг), индексирование, выполнение сторонних команд на сервере, SQL инъекции, переполнение буфера и DDOS атаки)

- Оптимизация запросов к БД (настройка полей БД + сеттинг).

- Оптимизация изображений, кода, кеша, и создание релизной версии сайта, для достижения максимальной скорости загрузки.

- Основная seo-оптимизация, включает: базовые meta-теги страницы, настройка HTML, создание favicon, использование ograph и twitter card протоколов, а также добавление schema org для получения reach результатов в гугле, создание карты сайта (которая будет обновляется автоматически).

- Весь код писать по единой конвенции, чтобы проходил проверки по code insights

Более точные техническое задание будет прикреплено к заданию файлом.