Back-end разработчик / Создание сайта

Тех Задание (Двихок vamshop) При покупке свыше 1000 р. высчитывается 5% от стоимости товаров, эти % записываются в личном кабинете в виде баллов, 1 балл = 1 рубль. Покупатель ...
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Ищу ответственного Back-end разработчика имеющего опыт интеграции и разработки RESTful API – а так же проектированию архитектуры для админки сайта :
- 3 Типа аккаунтов (Админ , Субадмин , Пользователь)
- Авторизация / Регистрация - SMS API
- Баланс (Пользователь)
- Бонусный счет (Пользователь)
- Бонусы (4 типа)
- Промокоды (многоразовый/одноразовый)
- Банк мерчант (подключение API)
- Крипто мерчант (подключение API)
- Заявки на вывод средств (Пользователь)
- Реферальная программа (Субадмин , Пользователь)
- Статистика (Админ , Субадмин)
- Языки (13)
- Валюты
К сотрудничеству рассматриваю портфолио PHP программистов : Yii2,Laravel+MYSQL так и серверный JS : NodeJS + MongoDB
Быстрое реагирование на внесение правок и онлайн, приветствуется и оплачивается по финалу проекта .
С Уважением , Богдан .
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