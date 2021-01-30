Back-end разработчик / Создание сайта

Ищу ответственного Back-end разработчика имеющего опыт интеграции и разработки RESTful API – а так же проектированию архитектуры для админки сайта :

- 3 Типа аккаунтов (Админ , Субадмин , Пользователь)

- Авторизация / Регистрация - SMS API

- Баланс (Пользователь)

- Бонусный счет (Пользователь)

- Бонусы (4 типа)

- Промокоды (многоразовый/одноразовый)

- Банк мерчант (подключение API)

- Крипто мерчант (подключение API)

- Заявки на вывод средств (Пользователь)

- Реферальная программа (Субадмин , Пользователь)

- Статистика (Админ , Субадмин)

- Языки (13)

- Валюты

К сотрудничеству рассматриваю портфолио PHP программистов : Yii2,Laravel+MYSQL так и серверный JS : NodeJS + MongoDB

Быстрое реагирование на внесение правок и онлайн, приветствуется и оплачивается по финалу проекта .

С Уважением , Богдан .