PHP - разработчик

Wordpress Woocomerce установка и настройка проекта задание в приложение Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный. 4. ...