Здравствуйте, необходимо интегрировать систему оплаты заказов liqpay на сайт https://www.qrzakaz.com (именно оплата заказа доставки еды + платная регистрация) Уже интегрированы такие системы https://prnt.sc/xvhu4m но необходим liqpay для работы по Украине PHP 7.0.0 or greater OpenSSL PHP Extension Mbstring ...
Сделать автозаполнение адреса в шапке сайта webasyst
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
- Нужно сделать поле автоматические заполнение адреса в поле в шапке на сайте с переносом в заказ клиента.
- на примере сервиса dadata или подобного.
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