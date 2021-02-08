Сделать автозаполнение адреса в шапке сайта webasyst

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1014 просмотров
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Добрый день.

  • Нужно сделать поле автоматические заполнение адреса в поле в шапке на сайте с переносом в заказ клиента.
  • на примере сервиса dadata или подобного.
3 года назад
rednick1
Николай 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Сергей опытный человек. Все сделал оперативно. Будем сотрудничать.
Все отлично!
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