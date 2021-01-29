Здравствуйте, нужно с помощью JavaScript получить данные из devTool Network браузера при клике на кнопку или по возможности появления новых потоков.
Парсер американских, корейских и немецкого аукционов автомобилей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать программу-парсер американских и корейских аукционов автомобилей.
Корея:
https://www.happycarservice.com
https://www.lotteautoauction.net
США:
Германия: mobile.de
Админ панэль. Возможно на сервере либо отдельным приложением.
Основное приложение с возможностью добавления пользователей по логину и паролю.
Под каждого пользователя, отдельные настройки приложения.
Нужно чтобы парсер мог отсеивать из списка автомобили по заранее заданным параметрам пользователя.
Добавить в программу возможность добавления пользователем цены на автомобиль с данными параметрами и сохранять их.
Затем программа должна высчитывать стоимость растаможки автомобиля через калькулятор:
https://customs-invecta.com.ua/calculator-avto/
и добавлять к ней стоимость авто, заранее введенную пользователем.
С полученной суммой, фото, названием модели, параметрами и ссылкой на аукцион, программа должна выкладывать в телеграмм-канал.
Выгрузка в телеграмм автоматическая 1 раз в сутки.
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