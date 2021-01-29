Парсер американских, корейских и немецкого аукционов автомобилей.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1597 просмотров
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Нужно написать программу-парсер американских и корейских аукционов автомобилей.

Корея:

https://www.happycarservice.com

https://www.lotteautoauction.net

https://www.glovisaa.com

http://saa.co.kr

https://www.carocs.com

США:

Copart.com

Iaai.com

https://www.manheim.com/

Германия: mobile.de

Админ панэль. Возможно на сервере либо отдельным приложением.

Основное приложение с возможностью добавления пользователей по логину и паролю.

Под каждого пользователя, отдельные настройки приложения.

Нужно чтобы парсер мог отсеивать из списка автомобили по заранее заданным параметрам пользователя.

Добавить в программу возможность добавления пользователем цены на автомобиль с данными параметрами и сохранять их.

Затем программа должна высчитывать стоимость растаможки автомобиля через калькулятор:

https://customs-invecta.com.ua/calculator-avto/

и добавлять к ней стоимость авто, заранее введенную пользователем.

С полученной суммой, фото, названием модели, параметрами и ссылкой на аукцион, программа должна выкладывать в телеграмм-канал.

Выгрузка в телеграмм автоматическая 1 раз в сутки.

3 года назад
Sam1206Morfey
Семён 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Suicide_Chris
Крестиан 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$130
7 дней
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