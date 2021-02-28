Sam1206Morfey

Семён Sam1206Morfey

 
36 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нужен парсер для автомобильных аукционов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Парсер американских, корейских и немецкого аукционов автомобилей.

    Нужно написать программу-парсер американских и корейских аукционов автомобилей. Корея: https://www.happycarservice.com https://www.lotteautoauction.net https://www.glovisaa.com http://saa.co.kr https://www.carocs.com США: Copart.com Iaai.com https://www.manheim.com/ Германия: mobile.de Админ панэль. Возможно на сервере либо отдельным приложением. Основное приложение с возможностью добавления пользователей по логину и паролю. Под каждого пользователя, отдельные настройки приложения. Нужно чтобы парсер мог отсеивать из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад