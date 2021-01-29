Есть сайт, создан на тильде, выкачан в архив. Нужно реализовать такую же карту и расчет доставки как на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fmegaflowers.ru%2Fmy-order]https://megaflowers.ru/my-order[/url]. То есть пользователь наводит на карте куда нужно доставить - ему выдает цену доставки. Сама карта ...
Доработка шаблона личного кабинета (фронтенд, vue.js)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать личный кабинет, который был собран на готовом наборе (шаблоне) на vue.js
Имеется работающий ЛК, однако, в используемом шаблоне необходимо изменить цвета, шрифты, иконки, расположение определенных элементов.
Доработку нужно сделать по имеющемуся UI-kit и макету, который дизайнер собрал, используя только шаблонные элементы из набора.
Итого, нужен front-end разработчик, хорошо владеющий vue.js, у которого есть опыт работы с интерфейсами.
В заявке укажите:
- ваш опыт работы с фреймворком
- ссылки на ваши работы, сделанные на vue.js
- ваша ставка в час
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