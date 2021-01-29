Доработка шаблона личного кабинета (фронтенд, vue.js)

Необходимо доработать личный кабинет, который был собран на готовом наборе (шаблоне) на vue.js

Имеется работающий ЛК, однако, в используемом шаблоне необходимо изменить цвета, шрифты, иконки, расположение определенных элементов.

Доработку нужно сделать по имеющемуся UI-kit и макету, который дизайнер собрал, используя только шаблонные элементы из набора.

Итого, нужен front-end разработчик, хорошо владеющий vue.js, у которого есть опыт работы с интерфейсами.

В заявке укажите:

- ваш опыт работы с фреймворком

- ссылки на ваши работы, сделанные на vue.js

- ваша ставка в час