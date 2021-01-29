Парсер + отправка сообщений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1085 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка парсера который чекает недавно созданные объявления на olx, проверяет их на валидность в вайбере и телеграмм, если аккаунт зарегистрирован то отправляет сообщение.

3 года назад
guest_16119424993793
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Подключить и настроить Mailchimp

    Сайт на PHP , это блог Нужно подключить сервис Mailchimp  Сделать так чтобы он собирал новых зарегистрированных пользователей и добавлял их в базу. Также делал автоматическую рассылку по базе емейлов при добавлении нового поста. Дизайн ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг на Python + Scrapy + API

    $70

    Парсинг на python. [list=1][*]Нужно спарсить книги с интернет магазина: [/list]OZON, Лабиринт, Комбук, Myshop, Wildberies Для парсинга использовать Python + Scrapy и сохранить в базу монгоДБ, в базе поставить индексы для поиска по Заголовку, Автору, ISBN Написать крон скрипт для ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel: вывод строк из БД + фильтрация

    $30

    В рамках задачи необходимо на новой страницы сделать вывод строк из таблицы БД (с пагинацией) с возможностью фильтрации данных строк по параметрам.  Вывод данных строк и фильтрация уже реализованы в разных частях сервиса.  Более подробное ТЗ ...

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Angular Кабинет пользователя программирование, верстка ЕСТЬ

    ТЗ кратко: ТОЛЬКО ПРОГРАММИНГ, верстка есть, api/backend есть. Технологии определены: Angular последний + Material UI + AG-GRID + Highcharts 1. Запрограммировать Логин+Регистрация+Забыли пароль, смс-подтверждение 2. Dashboard (после логина): --Highcharts js диаграммы (данные с бекенда надо будет получать и ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить PCI API от эквайринга. asp.core

    Задача подключить pci api платежи и выплаты от эквайринга к личному кабинету. Личный кабинет сделан  на asp.net core. Прилагаю доки для api. Платежи представляют собой простое пополнение счета в личном кабинете, а выплаты снятие средств ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать на Яндекс картах зону покрытия сотовых операторов

    Нужно сделать как здесь, только 4 оператора: МегаФон, Билайн, МТС, Теле2 [url=https://meldana.com/services/sotovaya-svyaz-i-internet/karta-pokrytiya-gsm-3g-lte-4g/]https://meldana.com/services/sotovaya-svyaz-i-internet/karta-pokrytiya-gsm-3g-lte-4g/[/url] [url=https://www.ys-system.ru/information/karta-pokrytiya/]https://www.ys-system.ru/information/karta-pokrytiya/[/url] Данные берутся с сайтов операторов.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка Битрикс

    Добрый день! Есть сайт на Битриксе. Он работает. Нужно доработать.  ТЗ готово. С чем придется столкнуться: 1) Реализовать выбор офиса обслуживания (будет несколько). 2) Сделать корзину и личный кабинет пользователя 3) завести онлайн оплату 4) работа с API, два объекта. 5) Обмен данными ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад