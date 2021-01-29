Доработка сайта

Необходим специалист или человек который сможет разобраться в этом фреймворке. Сейчас товары берутся с определенного сервиса, который оказывает услуги выгрузки товаров с таобао. Есть вся документация, но товары сейчас, выгружаются не правильно. Нужно провести настройку, ...