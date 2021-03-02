Разработать web-дашборд для отображения данных телеметрии

Веб-программированиеЗавершен2 заявки1022 просмотра
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См. ТЗ во вложении. Предпочтительно реализовать на vue.js.

3 года назад
TeleRace
Дмитрий 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Denysenko_Sergei
Сергей 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$300
6 дней
Все сделано в соответствии с ТЗ.
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