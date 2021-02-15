Добавить список адресов на яндекс карту

Добавить список адресов в раздел "Где купить" на сайте. Всего два поля "Наименование" (наименование одинаковое у всех объектов) и "Адрес" (Проставляется точка на карте яндекс у каждого объекта.)

Также если города который фигурирует в адресе нету в справочнике, город прописывается в справочник.

Не добавляем в справочник такие параметры как "Область, край, республика и т.д." только города. Т.е. например в строке "353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, Ленина ул, дом № 178" необходимо добавить "Темрюк г, Ленина ул, дом № 178"

Список для добавления во вложении. Сайт: http://www.moldex.ooo/where-buy/