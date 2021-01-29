Устранить ошибку работы скрипта

На сервере есть скрипты, который берет по API данный из Яндекс метрики и укладывает их в Гугл таблицу

Возникла пробема с токеном Яндекса, поэтому показывается ошибка.

Ошибка: invalid_token Invalid oauth_token

Нужно обновить токен и устранить ошибку в работе скрипта

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