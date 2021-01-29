Создание бота

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок991 просмотр
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Здравствуйте. Нужен бот для сайта https://www.g2g.com/. Бот должен быть способен анализировать разделы сайта по примеру https://www.g2g.com/wow-classic-eu/gold-27815-27817 и подрезать цену продавцов, которые стоят выше моего аккаунта (имеют меньшую цену за единицу товара), на минимальное значение чтобы мой аккаунт переместился наверх

3 года назад
guest_1611882643404
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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