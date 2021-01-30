Всем привет!

Необходимо доработать проект на Laravel.

Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект.

Что необходимо сделать:

1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет

﻿1.1. Авторизация и регистрация через соц сети

﻿1.2. У юзера должен быть левел (то есть - новичок, среднячек, и так далее настройка в админке)

﻿1.3. Начисление каждый день 1 раз, баллов за уникальный вход на сайт (естественно при авторизации) (количество баллов указывается в личном кабинете).

﻿1.4. Уведомления

﻿1.5. Друзья

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2. Доделать раздел категории, вывести категории, в категориях вопросы (так как сайт уже работает)

3. Задать вопрос - необходимо сделать функционал, чтобы авторизованный юзер смог добавить вопрос, опять же, все привязывается к баллам, если есть баллы, есть возможность добавить вопрос. Так же должно быть реализованы теги (b - жирный, i - курсив, u - подчеркнутый, t - зачеркнутый, так загрузка файлов и фотографий, уравнение и символы все как на znanija.com. Смотрите картинку #1, #2, #3.

4. После добавления вопроса, редирект юзера на сам вопрос.

5. Возможность добавить комментарий к вопросу и ответу, смотреть картинку #4 и #5.

6. У ответа должна быть возможность поставить Спасибо, так же рейтинг и у автора вопроса, отметить вариант как лучший. Так если отмечается лучший автору ответа начисляются дополнительные бонусы смотреть на картинку #6.

7. Так можно подписаться на обновления вопроса, если добавили ответ уведомляем всех подписавшихся, так же кнопка нарушение на вопрос, ответ и комментарии.

8. Вызовы - необходимо сделать такие вызовы, чтобы каждый новый юзер, смог получить дополнительные баллы за выполненные условия. Смотреть картинку #7.

Админ панель:

1. Управление юзерами

2. Управление вызовами (добавить, изменить, удалить)

3. Управление вопросами

4. Управление ответами

5. Управление комментариями

Сайт уже работает, дизайн есть!