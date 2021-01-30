Сайты www.avtoshkola76.ru и www.avtoshkola76.ru работает на Joomla Задачи: 1. Приведение меню сайта к виду предусмотренному тз 2. Организация качественного отображения страниц сайта в мобильной и web версии 3. Устранение ошибок и битых ссылок на сайте на основании анализа ...
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Всем привет!
Необходимо доработать проект на Laravel.
Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект.
Что необходимо сделать:
1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет
1.1. Авторизация и регистрация через соц сети
1.2. У юзера должен быть левел (то есть - новичок, среднячек, и так далее настройка в админке)
1.3. Начисление каждый день 1 раз, баллов за уникальный вход на сайт (естественно при авторизации) (количество баллов указывается в личном кабинете).
1.4. Уведомления
1.5. Друзья
2. Доделать раздел категории, вывести категории, в категориях вопросы (так как сайт уже работает)
3. Задать вопрос - необходимо сделать функционал, чтобы авторизованный юзер смог добавить вопрос, опять же, все привязывается к баллам, если есть баллы, есть возможность добавить вопрос. Так же должно быть реализованы теги (b - жирный, i - курсив, u - подчеркнутый, t - зачеркнутый, так загрузка файлов и фотографий, уравнение и символы все как на znanija.com. Смотрите картинку #1, #2, #3.
4. После добавления вопроса, редирект юзера на сам вопрос.
5. Возможность добавить комментарий к вопросу и ответу, смотреть картинку #4 и #5.
6. У ответа должна быть возможность поставить Спасибо, так же рейтинг и у автора вопроса, отметить вариант как лучший. Так если отмечается лучший автору ответа начисляются дополнительные бонусы смотреть на картинку #6.
7. Так можно подписаться на обновления вопроса, если добавили ответ уведомляем всех подписавшихся, так же кнопка нарушение на вопрос, ответ и комментарии.
8. Вызовы - необходимо сделать такие вызовы, чтобы каждый новый юзер, смог получить дополнительные баллы за выполненные условия. Смотреть картинку #7.
Админ панель:
1. Управление юзерами
2. Управление вызовами (добавить, изменить, удалить)
3. Управление вопросами
4. Управление ответами
5. Управление комментариями
Сайт уже работает, дизайн есть!
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