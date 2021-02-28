Необходимо дописать функционал в мобильное приложение на React Native. Нужен профессионал, который не подводит с дедлайном!!! 1. Необходимо будет доработать модуль https://github.com/prscX/react-native-photo-editor: 1. Сделать современные значки. 2. Два шрифта на выбор пользователя. ...
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- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Всем привет, нужен крутой прогер на питоне, который сможет закончить простую игрушку! Все подробности расскажу в ЛС.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
- $350
Всем привет! Необходимо доработать проект на Laravel. Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект. Что необходимо сделать: 1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет 1.1. Авторизация и регистрация через соц сети 1.2. У ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо написать простенькую и в тоже время удобную административную панель, в связке Laravel + Vue, нравится дизайн Nova Laravel Что вообще необходимо: 1. Сохранение всех данных в панели должно быть на AJAX, то есть переходы могут быть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад