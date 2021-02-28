achex1986

Антон achex1986

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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  • Доработка проекта на React Native

    Необходимо дописать функционал в мобильное приложение на React Native. Нужен профессионал, который не подводит с дедлайном!!! 1. Необходимо будет доработать модуль https://github.com/prscX/react-native-photo-editor:  1. Сделать современные значки.  2. Два шрифта на выбор пользователя.  ...

    React
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать проект на Laravel

    $350

    Всем привет! Необходимо доработать проект на Laravel. Есть проект znanija.com, необходим похожий функционал на мой проект. Что необходимо сделать: 1. Авторизация, регистрация, восстановление пароля, личный кабинет ﻿1.1. Авторизация и регистрация через соц сети ﻿1.2. У ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать Админ панель на Laravel

    $40

    Необходимо написать простенькую и в тоже время удобную административную панель, в связке Laravel + Vue, нравится дизайн Nova Laravel Что вообще необходимо: 1. Сохранение всех данных в панели должно быть на AJAX, то есть переходы могут быть ...

    LaravelAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад