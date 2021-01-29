Написать Админ панель на Laravel

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки951 просмотр
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Необходимо написать простенькую и в тоже время удобную административную панель, в связке Laravel + Vue, нравится дизайн Nova Laravel

Что вообще необходимо:

1. Сохранение всех данных в панели должно быть на AJAX, то есть переходы могут быть ссылочными, но сами запросы должны быть на аяксе, для удобства сохранения данных без перезагрузки страниц

1. Пользователи, возможность добавить новых пользователей с правами для работы в админ панели, то есть условия (можно назвать группы) - Это есть уже в laravel из коробки

1.1. Авторизация в панели само собой

2. Редактирование книг - Загрузка обложки - обязательно AJAX, поля с информацией

2.1. Так же у редактирования книг есть раздел Страницы и Категории страниц, так же у страниц есть возможность добавлять изображения тоже на AJAX + превью + необходимо сделать на изображения страниц наложение вотемарка, это можно перенести в настройки в админ панели

3. Категории - Удаление, добавление, изменение, так же подкатегории

4. Настройки - поле вотемарк для страниц книг загрузка фото для наложения вотемарка, поле metatitle, description, keywords

Вот такая панелька нужна, по полям более точно скажу исполнителю.

Laravel
3 года назад
achex1986
Антон 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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