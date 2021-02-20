Добавить новые функции на статичный сайт.

Задачи

1. Сделать так чтобы каждый пользователь мог зарегистрироваться, у него была своя страница (личный кабинет) на которой отражается внутренний счет, в качестве валюты выступают монетки, монетки будут привязаны к профилю зарегистрированного пользователя и будут начисляться после клика на кнопку "Прочитал"/"Выполнил"/"Посмотрел" в карточке задания.

2. В панели управления можно будет создавать и редактировать ежедневные задания. Задание может представлять собой текст\видео размещенный на шаблонной странице (меняется только контент). Задания можно будет распределять по дням (выбор дня в календаре), каждый день у всех пользователей в будут одинаковые задания, назначенные в панели управления на выбранный день, на следующий день другие, выполнив все задания за текущий день, пользователь получает награду в виде монетки.

3. Добавить на страницу с шаблонами поддержку РСЯ (https://partner2.yandex.ru/#advertising), чтобы при просмотре задания, у пользователя так же была видна реклама от Яндекса. Это будет реализовано при условии соответствия правилам РСЯ (https://yandex.ru/legal/partner/). В видео, которые можно будет добавлять на страницу (через iframe или загружать на сервер, при наличии тех.возможности сервера), так же можно добавлять рекламу. Приведение в соответствие с правилами РСЯ осуществляет заказчик.

В итоге должны быть файлы сайта в виде архива для дальнейшего размещения заказчиком самостоятельно или файлы сайта размещенного на предоставленном сервере (то есть деплой).