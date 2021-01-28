Виджет amoCRM, доработка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1166 просмотров
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Работать будет виджет в разделе "задачи"

https://хххххххх.amocrm.ru/todo/line/

Надо виджет который будет иметь следующую логику:

Скрывает все задачи без времени выполнения кроме одной в колонке сегодня

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Для тех задач для которых есть время выполнения - начинает показывать их за час до выполнения(все остальные скрытие) - ограничений по количеству нет

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Простроченные показываются все для которых время просрочки от 0 до 180минут

Когда все прострочине в диапазоне 0-180 разобрание виджет показивает по одной простроченой задаче.

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Для тех прострочених задач которые без времени показываются только одна задача - когда закрываться - следующая

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Виджет должен добавляться в систему amoCRM через кнопку "+ Создать интеграцию"

После закрытия текущей видимой задачи новая задача становиться видимый без обновления страницы в браузере.

Виджет должен скрывать цифру количества задач во всех колонках.

Есть возможность включать/виключать работу виджета для определенных пользователей.Виджет amoCRM, доработка

3 года назад
guest_1611820406496
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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