Написать парсер

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...
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