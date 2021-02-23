Написать парсер

$60
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1208 просмотров
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3 года назад
guest_16101032443468
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$60
3 дня
Из плюсов: + По итогу Евгений всё сделал. + В целом позитивен и настроен на диалог Из минусов - Сделал с третьего раза - Очень долго не соглашался, что ошибка есть, хотя присылали видео и подробное описание. Хотя по итогу смог её найти и исправить - Ушло много времени на пустую переписку по поводу ошибки
В целом удовлетворительно. Коммуникация на низком уровне. Во-первых не предоставляли упорно доступ к хостингу с ошибкой, что тянуло время, так как на моих тестовых ошибка не повторялась. Пришлось перебирать хостинги в поиске аналогичной ошибке, это удалось) Во-вторых после правки и моей просьбы отписать, все ли хорошо, человек просто пропал на 3 недели. В остальном же все положительно, постановка задачи, оплата.