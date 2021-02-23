Написать парсер

В целом удовлетворительно. Коммуникация на низком уровне. Во-первых не предоставляли упорно доступ к хостингу с ошибкой, что тянуло время, так как на моих тестовых ошибка не повторялась. Пришлось перебирать хостинги в поиске аналогичной ошибке, это удалось) Во-вторых после правки и моей просьбы отписать, все ли хорошо, человек просто пропал на 3 недели. В остальном же все положительно, постановка задачи, оплата.