Поиск кода на сайте-доноре для плагина wpgrabber (Wordpress).

Есть настроенная лента для плагина wpgrabber, который работает на платформе Wordpress.

В настройках ленты есть:

Начальная точка полного текста

Конечная точка полного текста

Скрин:

https://prnt.sc/xpsolj

Данная лента парсит контент с сайта:

https://finance.rambler.ru/

Вот некоторые страницы (для примера) с которых происходит парсинг:

https://finance.rambler.ru/money/45688813-ekspert-predskazal-umenshenie-pensiy-na-ukraine-v-1-5-raza/

http://finance.rambler.ru/economics/45690276-v-fns-poyavitsya-osobaya-inspektsiya-dlya-bogatyh/

http://finance.rambler.ru/money/45691003-minselhoz-prizval-izbegat-skachkov-tsen-na-molochnye-produkty/

При просмотре кода этих страниц я не могу найти Конечную точу полного текста:

Так как по моему разумению контент динамический и подгружается по технологии ajax.

Лента работает, если необходимо могу ее предоставить, или дать данные для входа в админку сайта.

От исполнителя мне необходимы сведения:

1. Как найти этот код на примере вышеуказанных страниц.