Доработка функционала для ecommerce портала Typescript + React

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT, протокол общения ODATA+REST, на бэке .net приложение (на бэк работы не предполагаются но если есть опыт C# + EF то хорошо).

Работа построена так – формируется ТЗ на модуль, согласовывается объем работ, проводится работы и тестируются самостоятельно, проводится приемка модуля, производится расчёт раз в две недели.