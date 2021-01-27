Нужен разработчик Уверенное html, css, js и php sql на уровне middle. Тестовое задание для претендента. В команду! На постоянку! Очень важна ответственность на высочайшем уровне! Просьба откликаться только тех, у кого с ответственностью всё в порядке и ...
Доработка функционала для ecommerce портала Typescript + React
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT, протокол общения ODATA+REST, на бэке .net приложение (на бэк работы не предполагаются но если есть опыт C# + EF то хорошо).
Работа построена так – формируется ТЗ на модуль, согласовывается объем работ, проводится работы и тестируются самостоятельно, проводится приемка модуля, производится расчёт раз в две недели.
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