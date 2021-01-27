Необходимо внести правки согласно тз / React

Здравствуйте Нужен парсер который будет работать на сервере. Скорее всего на PHP но рассмотрю другие предложения [b]Сайты которые нужно парсить:[/b] [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&category_id=10]NTSK[/url] ([url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=14&ads_type[]квартиры[/url], [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=15]комнаты[/url], [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=12&ads_type[]дома[/url]) [url=https://www.avito.ru/novotroitsk/kvartiry/prodam/vtorichka-ASgBAQICAUSSA8YQAUDmBxSMUg?f=ASgBAQICAUSSA8YQAkDmBxSMUpC~DRSWrjU]avito[/url] [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=4898&offer_type=flat&room1=1&room2=1&with_neighbors=0]ЦИАН[/url] ([url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&object_type%5B0%5D=1&offer_type=flat&with_neighbors=0]квартиры[/url], [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban&with_neighbors=0]дома[/url], [url=https://orenburg.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&is_by_homeowner=1&location%5B0%5D=4898&offer_type=flat&room0=1&with_neighbors=0]комнаты[/url]) [url=https://multilisting.su/g-novotroitsk/sale-residential?advertisement%5Bowner%5D=1]мультилистинг[/url] [list=1][url=https://multilisting.su/g-novotroitsk/sale-residential?advertisement%5Bowner%5D=1][/url] [/list] [b]Схема работы парсера:[/b] [list=1][*]Парсер собирает информацию с сайтов из списка с заданной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте размещен каталог исполнителей. Нужно собрать часть текстовых данных из него. Единицей сохранения должны быть предложения, разделенные точкой (кроме ситуации, когда точка используется для сокращении слова; нужно добавить в исключения ситуации, если перед точкой стоит ...Закрыт3 года назад
Веб сервис по преобразованию справки 2 НДФЛ в декларацию 3 НДФЛ с помощью ocr (технологии оптического распознавания текста) с возможностью интеграции через Api Процесс: 1. Формирование папки на клиента (идентификация по номеру телефона, ФИО и адресу электронной ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $39
Статистические данные для конкретной области сейчас выводятся через JS (хотя они есть в БД), что нагружает сайт по мере увеличения их объёма и размера файла. Нужно выводить их со стороны бэка через PHP. Подробное описание, пример ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте, стоит задача реализовать возможность импорта товаров c сайта поставщика через RESTful-API поставщика в магазин на Opnecart 3.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Сразу : не нужно предлагать тильду, вп и им подобные решения! как вариант, реализовать на react, html5. Для html-сайта нужно создать раздел для добавления (постинга) коротких новостей - мемов, цитат, картинок, коротких заметок. со стороны админа нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть такая CRM - frontpad ([url=http://frontpad.ru/]http://frontpad.ru/[/url]), у них есть своё апи ([url=https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit?usp=sharing[/url]) для получения данных например из интернет магазина. У нас есть интернет магазин на вордпресс+вукомерс. Нужно научить меня как сделать интеграцию данного апи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Добрый день! Нужен человек который сможет доработать бота в BlueSales. Скорее всего, нужно будет изучить логику работы ботов в сервиса и доработать его. Там смысл такой, что создается json файл, который хранит в себе всю логику. Документация и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
У нас есть задача: сайт на woocommerce где нужно настроить добавление заказов в CRM систему PipeDrive и передачу данных в сервис емеил рассылки через APIЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте! Требуется настроить передачу заявок по API с моего лендинга в ПП KMA.biz.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад