Необходимо внести правки согласно тз / React

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1084 просмотра
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https://docs.google.com/document/d/15CiOydu4CHK54I-D5m7qm6JKVLmJ_MUEzPjjUl85woU/edit

React
3 года назад
guest_16073552689252
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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