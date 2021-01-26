Написать парсер

Срочно нужен PHP разработчик для доработки сайта Требуется доработать валидацию форм на сайте на PHP. Сделана большая часть работы по сайту. Предпочтительно общаться через телеграм: Кандидату на работу вышлю подробное ТЗ в телеграме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Нужен парсер который будет работать на сервере. Скорее всего на PHP но рассмотрю другие предложения
Сайты которые нужно парсить:
NTSK ([url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=14&ads_type[]квартиры, комнаты, [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=12&ads_type[]дома)
ЦИАН (квартиры, дома, комнаты)
- Парсер собирает информацию с сайтов из списка с заданной периодичностью (например 10 минут).
- Телефонные робот обращается к парсеру по API (http запросом) и забирает новые номера, с той же периодичностью.
- После того как робот выполнит свою работу он внесет новые данные для элементов и отметит обработанные элементы (в данном случае объекты недвижимости), таким же способом как и забрал через API http запросом.
- Парсер по апи отправит отмеченные элементы по API в CRM систему. (CRM еще не определена, но точно там будет API)
- Использование прокси и обход блокировок со стороны сайтов указанных сайтов
- Возможно использование базы данных если это целесообразно.
- Собираем только новые объявления
- Проверка на дубли по номеру телефона и количеству комнат и типу недвижимости. Дубли исключаем
- Ссылка на объявление
- Имя
- Номер телефона
- Название объявления
- Тип недвижимости
- Количество комнат
- Описание
- Ссылки на фотографии
- Цена
- Адрес (Город, улица, дом, квартира)
- Этаж
- Общая площадь
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