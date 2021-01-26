Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1634 просмотра
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Здравствуйте

Нужен парсер который будет работать на сервере. Скорее всего на PHP но рассмотрю другие предложения

Сайты которые нужно парсить:

NTSK ([url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=14&ads_type[]квартиры, комнаты, [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=12&ads_type[]дома)

avito

ЦИАН (квартиры, дома, комнаты)

мультилистинг

Схема работы парсера:

  • Парсер собирает информацию с сайтов из списка с заданной периодичностью (например 10 минут).
  • Телефонные робот обращается к парсеру по API (http запросом) и забирает новые номера, с той же периодичностью.
  • После того как робот выполнит свою работу он внесет новые данные для элементов и отметит обработанные элементы (в данном случае объекты недвижимости), таким же способом как и забрал через API http запросом.
  • Парсер по апи отправит отмеченные элементы по API в CRM систему. (CRM еще не определена, но точно там будет API)
Требования к парсеру:

  • Использование прокси и обход блокировок со стороны сайтов указанных сайтов
  • Возможно использование базы данных если это целесообразно.
  • Собираем только новые объявления
  • Проверка на дубли по номеру телефона и количеству комнат и типу недвижимости. Дубли исключаем
Данные которые парсим:

  • Ссылка на объявление
  • Имя
  • Номер телефона
  • Название объявления
  • Тип недвижимости
  • Количество комнат
  • Описание
  • Ссылки на фотографии
  • Цена
  • Адрес (Город, улица, дом, квартира)
  • Этаж
  • Общая площадь
Прошу сразу сделать предварительную оценку бюджета или вилку что бы каждому не писать в ЛК сколько это стоит. Если есть уточняющие вопросы задавайте в отклике.
3 года назад
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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