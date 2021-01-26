Написать парсер

Здравствуйте

Нужен парсер который будет работать на сервере. Скорее всего на PHP но рассмотрю другие предложения

Сайты которые нужно парсить:

NTSK ([url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=14&ads_type[]квартиры, комнаты, [url=http://board.ntsk.ru/index.php?r=category&ads_city=5562&category_id=12&ads_type[]дома)

avito

ЦИАН (квартиры, дома, комнаты)

мультилистинг

Парсер собирает информацию с сайтов из списка с заданной периодичностью (например 10 минут).

Телефонные робот обращается к парсеру по API (http запросом) и забирает новые номера, с той же периодичностью.

После того как робот выполнит свою работу он внесет новые данные для элементов и отметит обработанные элементы (в данном случае объекты недвижимости), таким же способом как и забрал через API http запросом.

Парсер по апи отправит отмеченные элементы по API в CRM систему. (CRM еще не определена, но точно там будет API)

Использование прокси и обход блокировок со стороны сайтов указанных сайтов

Возможно использование базы данных если это целесообразно.

Собираем только новые объявления

Проверка на дубли по номеру телефона и количеству комнат и типу недвижимости. Дубли исключаем

Ссылка на объявление

Имя

Номер телефона

Название объявления

Тип недвижимости

Количество комнат

Описание

Ссылки на фотографии

Цена

Адрес (Город, улица, дом, квартира)

Этаж

Общая площадь

Прошу сразу сделать предварительную оценку бюджета или вилку что бы каждому не писать в ЛК сколько это стоит. Если есть уточняющие вопросы задавайте в отклике.