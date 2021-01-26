всем добрый день!

мне нужно выполнить парсинг товаров с сайта. сайт не мой, доступа к админ панели нет.

парсинг нужен для дальнейшей загрузки товаров на сайт конструктор wix.

кому интересно предложение, оставляйте пожалуйста заявку, либо в лс.

адрес сайта укажу на скрине. шаблон для выгрузки товаров прилагаю.