Нужно выполнить парсинг товаров с сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1172 просмотра
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всем добрый день!

мне нужно выполнить парсинг товаров с сайта. сайт не мой, доступа к админ панели нет.

парсинг нужен для дальнейшей загрузки товаров на сайт конструктор wix.

кому интересно предложение, оставляйте пожалуйста заявку, либо в лс.

адрес сайта укажу на скрине. шаблон для выгрузки товаров прилагаю.

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад
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