Сделать парсер PHP (recaptcha) antigate

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1015 просмотров
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Нужно сделать парсер https://cutt.ly/DhExiWq , на входе домен , прокся и антигейт - на выходе 4 массива

1 массив - данные в шапке таблицы(Рейтинг домена, Бэклинки,Домены-доноры)

2 массив - массив со всеми ссылками и данными из Top 100 backlinks

3 массив - массив со всеми ссылками и данными из Топ 5 анкоров

4 массив - массив со всеми ссылками и данными из Топ-5 страниц

PHP
3 года назад
AlexAntonenko
63 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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