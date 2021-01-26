Сделать парсер PHP (recaptcha) antigate

Нужно сделать парсер https://cutt.ly/DhExiWq , на входе домен , прокся и антигейт - на выходе 4 массива

1 массив - данные в шапке таблицы(Рейтинг домена, Бэклинки,Домены-доноры)

2 массив - массив со всеми ссылками и данными из Top 100 backlinks

3 массив - массив со всеми ссылками и данными из Топ 5 анкоров

4 массив - массив со всеми ссылками и данными из Топ-5 страниц