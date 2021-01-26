Непростые доработки сайта на MODX

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1597 просмотров
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Есть многофункциональный сайт интернет-магазина на MODX. Нужно подключить сторонние сервисы:

1. Подключение API почтовой службы UPS.COM и Canadapost.ca

2. Подключение платеженой системы Stripe (api)

3. Перенос баз данных клиентов/заказов с работающего сайте WIX

Есть еще работа по созданию Личного Кабинета.

Нужен хороший специалист по MODХ, который умеет делать нестандартные задания.

Оплата поэтапно.

MODX
3 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад