Непростые доработки сайта на MODX

Всем привет!Задача такая - Создать spa. Что-то на подобии квиза, но не совсем.Этот spa нужен для создания тестов для языковой школы. Преподаватель даёт ученикам дз, а они потом для повторения материала проходят на этом сайте тесты.К ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть многофункциональный сайт интернет-магазина на MODX. Нужно подключить сторонние сервисы:
1. Подключение API почтовой службы UPS.COM и Canadapost.ca
2. Подключение платеженой системы Stripe (api)
3. Перенос баз данных клиентов/заказов с работающего сайте WIX
Есть еще работа по созданию Личного Кабинета.
Нужен хороший специалист по MODХ, который умеет делать нестандартные задания.
Оплата поэтапно.
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