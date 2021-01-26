Доработки для лэндинга

Сайт: https://test.hfe-peresadka-volos.ru

По верстке лэндинга нужно:

1. Настроить работу слайдеров (на сайте их 5 шт., 2 блока идентичные, остальные разные). 1 был установлен, но после восстановления минимифицированного css файла слетел. Нужно восстановить и добавить на страницу новые слайдеры.

2. Доработать обработчик формы обратной связи. Добавить отправку комментариев и файлов на почту с формы обратной связи. При отправке файлов предусмотреть проверку на размер и тип (тяжелые и exe файлы не отправлять).

3. Доработать функционал выпадающего меню. Само поле выпадающего меню сделать шире, исправить отображение вложенных списков, сделать так, чтобы поля не перекрывали друг друга.

Доп. задачи:

Натянуть верстку на WP.

Интегрировать плагин для мультирегиональности belingoGeo.

Файлы сайта и плагина сброшу исполнителю.