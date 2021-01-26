Доработки для лэндинга

Для seo продвижения необходимо устранить ошибки на сайте https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.orderbus.com.ua%2F
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Сайт: https://test.hfe-peresadka-volos.ru
По верстке лэндинга нужно:
1. Настроить работу слайдеров (на сайте их 5 шт., 2 блока идентичные, остальные разные). 1 был установлен, но после восстановления минимифицированного css файла слетел. Нужно восстановить и добавить на страницу новые слайдеры.
2. Доработать обработчик формы обратной связи. Добавить отправку комментариев и файлов на почту с формы обратной связи. При отправке файлов предусмотреть проверку на размер и тип (тяжелые и exe файлы не отправлять).
3. Доработать функционал выпадающего меню. Само поле выпадающего меню сделать шире, исправить отображение вложенных списков, сделать так, чтобы поля не перекрывали друг друга.
Доп. задачи:
- Натянуть верстку на WP.
- Интегрировать плагин для мультирегиональности belingoGeo.
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