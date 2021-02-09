Требуется оптимизировать загрузку сайтов на WP по Google Speed

Веб-программированиеЗавершен3 заявки980 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется оптимизировать загрузку сайтов на WP по Google Speed 

nc-flagman . ru - WP Версия 3.1.4

oldness . ru - WP Версия 4.9.6

Что оптимизируем:

1. картинки, под каждый размер на сайте  создать свой размер

2. установить кеширующий статику плагин (на ваше усмотрение, Super Cache например)

3. Сделать отложенную загрузку метрик, google, yandex, youtube

Результат:

Вывести мобильную и десктопную версию в зеленую зону по  Google Speed

Прошу указывать цену, сроки, и скайп для общения голосом

3 года назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$40
3 дня
Отличная работа! Показатели выросли в 3 раза, рекомендую!
Спасибо за заказ, буду рад дальнейшему сотрудничеству!