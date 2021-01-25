Подключение платежной системы

на сайте - [url=https://tokio-travel.com/]tokio-travel.com[/url] видимость страниц, видно через site: только 2300, а опубликовано более 50 тыс. страниц. Надо исправить. В Гугл Консоле есть ошибки, может в этом дело: Отсутствует поле "itemReviewed" Значение, заданное для элемента данных "ratingCount", должно быть положительным. Отправленный ...