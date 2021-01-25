Подключение платежной системы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки896 просмотров
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Добрый вечер, уважаемые господа!

У меня сайт по продаже спорт товаров. Сделан на базе word press. Работаю  как физ лицо.

Требуется найти возможность подключения оплат за товары приобретенные на сайте.

Есть карта Visa и Mastercard.

Оплаты будут приходить через карты со стран евро союза.

 Жду Ваши оценки на работу и варианты

Спасибо, Давид

3 года назад
YesssssUS
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад