Настроить Битрикс+Атол

Веб-программированиеЗавершен1 заявка969 просмотров
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Начали настройку кассы атол, возникла проблема с печатью чеков..

3 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$30
3 дня
Вячеслав протестировал сайт на наличие ошибок, за что ему спасибо. Будем на связи , если что буду обращаться в будущем.
Спасибо за проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству!