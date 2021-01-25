Видимость страниц сайта в Гугл

на сайте - tokio-travel.com видимость страниц, видно через site: только 2300, а опубликовано более 50 тыс. страниц. Надо исправить.

В Гугл Консоле есть ошибки, может в этом дело:

Отсутствует поле "itemReviewed"

Значение, заданное для элемента данных "ratingCount", должно быть положительным.

Отправленный URL не найден (ошибка 404)

Хотя в статусе скана стоит Успешно - 50800 страниц.