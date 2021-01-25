Видимость страниц сайта в Гугл

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки165 просмотров
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на сайте - tokio-travel.com видимость страниц, видно через site: только 2300, а опубликовано более 50 тыс. страниц. Надо исправить.

В Гугл Консоле есть ошибки, может в этом дело:

Отсутствует поле "itemReviewed" 

Значение, заданное для элемента данных "ratingCount", должно быть положительным. 

Отправленный URL не найден (ошибка 404) 

Хотя в статусе скана стоит Успешно - 50800 страниц.

3 года назад
maxigood84
Максим 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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