Разработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок1012 просмотров
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Добрый день!

Необходим специалист, который разработает сайт по готовому дизайну (+ мобильная версия), с возможностью продавать с него онлайн курсы (йога), соответственно с платежной системой и возможностью клиенту самостоятельно вносить изменения в расписание занятий.

3 года назад
guest_16115649717859
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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