Сделать доп функционал на сайте

Сайт на Wordpress + Woocommerce на шаблоне

Используется плагин WpAli: Woocommerce Order Builder для составления комплексного меню, но он ограничен функционалом и требуется сделать, чтобы при добавлении позиций в корзину отображались такие поля:

- Калории

- КБЖУ

При добавлении новой позиции в меню данные будут добавляться в ручную нами, но, чтобы в корзине это считалось автоматически и выводилось

Конструктор меню

http://sf.marketolog38.ru/product/тестовый/

Цена указана из головы, предлагайте свою за сколько готовы взяться

Вывод дополнительных полей в корзине при заказе

- Калории

- КБЖУ