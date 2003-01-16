Сделать доп функционал на сайте

Нужно ускорить магазин на Opencart - [url=https://agniland.ru/admin]agniland.ru[/url] по google speed page. Пишите примерные показатели, какого результата получится добиться и срок выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Wordpress + Woocommerce на шаблоне
Используется плагин WpAli: Woocommerce Order Builder для составления комплексного меню, но он ограничен функционалом и требуется сделать, чтобы при добавлении позиций в корзину отображались такие поля:
- Калории
- КБЖУ
При добавлении новой позиции в меню данные будут добавляться в ручную нами, но, чтобы в корзине это считалось автоматически и выводилось
Конструктор меню
http://sf.marketolog38.ru/product/тестовый/
Цена указана из головы, предлагайте свою за сколько готовы взяться
Вывод дополнительных полей в корзине при заказе
- Калории
- КБЖУ
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