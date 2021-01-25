Работа с плагином SortableJS

Веб-программированиеЗавершен1 заявка664 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть плагин SortableJS (https://github.com/SortableJS/) на котором написан некий функционал (перемещение элементов из одного "стакана" в другой путем перетаскивания). Необходимо дописать функцию согласно инструкции к самому плагину так, чтобы секции из правого "стакана" писались согласно своего порядка в скрытое текстовое поле structure сразу же после изменения структуры правого "стакана".

3 года назад
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mjeru
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя знающего свое дело!
Очень хороший заказчик, излогал все понятно, оплата была в срок, никаких проблем не было. Приятно было работать. Буду рад сотрудничать еще.