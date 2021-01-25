Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка главной страницы сайта68 просмотров
- Верстка лендинга68 просмотров
- Простая адаптивная страница126 просмотров
- Верстка лендинга81 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Благодарю за сотрудничество
Ответный отзыв
Все отлично!
$10
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя знающего свое дело!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, излогал все понятно, оплата была в срок, никаких проблем не было. Приятно было работать. Буду рад сотрудничать еще.