Mjeru

Вадим Космынин Mjeru

 
30 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
AndroidiOSjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
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Благодарю за сотрудничество
Все отлично!
Ответный отзыв
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Работа с плагином SortableJS
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую как ответственного исполнителя знающего свое дело!
Очень хороший заказчик, излогал все понятно, оплата была в срок, никаких проблем не было. Приятно было работать. Буду рад сотрудничать еще.
Ответный отзыв