Исправить ошибку в проекте на Yii

Веб-программированиеЗавершен6 заявок720 просмотров
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Коллеги Добрый день, 

Есть проблема с проектом на Yii. Стал выдавать ошибку 500. Требуется исправить и запустить. 

3 года назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
lost7070
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Проблему решил, все сделал оперативно.
Рекомендую к сотрудничеству, всё отлично.
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