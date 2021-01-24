Сервис онлайн опросов

Необходимо написать сервис (на node, либо python), который позволит:

1. Загружать список e-mail адресов и телефонных номеров в xls (помимо e-mail адресов изначально в выгрузке будет дополнительная информация).

2. Направлять на каждый e-mail и соответствующий ему номер телефона индивидуальную ссылку на опрос (чтобы была возможность идентифицировать респондента).

При переходе на ссылку должна открыться веб-форма/страница с опросом, в которой указаны индивидуальные данные о прошедшей услуге (чтобы клиент видел, о какой покупке/услуге его спрашивают).

3. Ограничивать срок действия ссылок на опрос.

4. Получать уведомления о прохождении опросов.

5. Формировать выгрузку ответов заказчиков по всему списку. пример выгрузки будет позже.

Планируем начать с 30 опросов в месяц.

Начинать опросы планируется в конце каждого месяца и завершать 4 числа следующего месяца.

Пример веб-формы с опросом по ссылке http://vtpartssurvey.tilda.ws/.