$810
[i]Здравствуйте[/i][b] [i]ТЗ[/i][/b][i] [b]прилагается ниже[/b][/i]=)[i]Сроки желательно до 15 сентября [/i]
Мобильные приложения11 заявок
Закрыт
2 года назад
Разработываю безопасные и быстрые сайты любой сложности на Python (Django, Flask) и JavaScript (Angular.JS, React.JS) или TypeScript.
Также помогаю с составлением ТЗ и развёртыванием сайта на сервере. В случае, если будут выявлены какие-то баги или ошибки, бесплатно исправлю их, если они возникли по моей вине.
Телеграм: @vicki58
[i]Здравствуйте[/i][b] [i]ТЗ[/i][/b][i] [b]прилагается ниже[/b][/i]=)[i]Сроки желательно до 15 сентября [/i]