v1ckib

Виктория v1ckib

 
21 годРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Не стесняйтесь оставлять заказы

Разработываю безопасные и быстрые сайты любой сложности на Python (Django, Flask) и JavaScript (Angular.JS, React.JS) или TypeScript.

Также помогаю с составлением ТЗ и развёртыванием сайта на сервере. В случае, если будут выявлены какие-то баги или ошибки, бесплатно исправлю их, если они возникли по моей вине.

Телеграм: @vicki58

JavascriptPythonTypeScriptDjango
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