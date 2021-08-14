Не стесняйтесь оставлять заказы

Разработываю безопасные и быстрые сайты любой сложности на Python (Django, Flask) и JavaScript (Angular.JS, React.JS) или TypeScript.

Также помогаю с составлением ТЗ и развёртыванием сайта на сервере. В случае, если будут выявлены какие-то баги или ошибки, бесплатно исправлю их, если они возникли по моей вине.

Телеграм: @vicki58