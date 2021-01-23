Модуль Drupal 7 Яндекс.Турбо страницы

Здравствуйте!

Используем вот этот модуль для турбо страниц https://github.com/alexsco74/csas_ytu.

Нам нужно выводить ФИО автора и несколько дополнительных полей из самой ноды.

Например, есть поле "Читайте также" (тип поля Node reference) в котором содержится выбранная статья как рекомендация. Ещё есть текстовые поля, которые нам тоже нужно выводить в турбо.

Нужно чтобы модуль видел автора и читайте также. Остальные поля я думаю сделаю по аналогии сам.

Супер, если вам не понадобится доступ к админку и ftp для решения задачи.

Лучше если это будет код, который скажете куда в модуле вставить. Можете пробовать разные варианты - я буду вставлять и говорить результат. В крайнем случае можем через тимвивер подключится.

Дополнительную информацию предоставлю скриншотами или текстом. Исходники модуля есть по ссылке выше.

Пишите ваши вопросы, когда можете приступить и вилку стоимости.

Спасибо за ваше время!