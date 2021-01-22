Интеграция форм сайта с CRM

Нужен опытный программист (желательно php, желательно знакомый со сферой трейдинга). Это будет клиентский чат-бот в Телеграмме. В котором наши клиенты будут получать: - отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой) - покупка пробного периода (с помощью USDT в автоматическом ...