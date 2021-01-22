Сделать сайт приема заказов и просчета

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1442 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Простой сайтСамописц или на фреймворке или ваши варианты- Функция создания текстовых страниц в админке- функция редактирования футере и хедера- функция просчета заказа по формуле- функция загрузки заказа на мой фтп- функция регистрации  и админки пользователя 

3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
webstarfullstuck
Антон Данилов 
23 годаИспания
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$54
23 дня
сотрудничество не состоялось долго делл, ничего не показал а потом попросил искать другого исполнителя