Связать две системы по API

Есть документация:

https://www.etsy.com/developers/

https://doku.afterbuy.de/bin/view/Vertriebskanäle/Shop-+und+XML+Schnittstelle

Нужно передавать данные о продажах из etsy в afterbuy, можно использовать промежуточный сервер, а потом уже передавать данные в afterbuy.

студия не интересует, интересует человек, который разбирается в апи, проект будет долгострочним в перспективе