Связать две системы по API

Нынешняя реализация выглядит на компьютерной выглядит так [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fxfuunh]https://prnt.sc/xfuunh[/url] на мобильных устройствах выглядит так [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fxfuzen]https://prnt.sc/xfuzen[/url] Работает этот скрипт на базе яндекса [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Ffixtrade.com.ua%2F]https://fixtrade.com.ua/[/url] Суть задачи: - нужно разработать скрипт (по примеру живосайта), чтоб можно было вставить перед - вариант 1, кнопка "UA" должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть документация:
https://www.etsy.com/developers/
https://doku.afterbuy.de/bin/view/Vertriebskanäle/Shop-+und+XML+Schnittstelle
Нужно передавать данные о продажах из etsy в afterbuy, можно использовать промежуточный сервер, а потом уже передавать данные в afterbuy.
студия не интересует, интересует человек, который разбирается в апи, проект будет долгострочним в перспективе
- Похожие заказы
- $35Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна команда кот может сделать полноценную браузерную игру Пишите стек с которым работаете и что можете взять на себя Оставляйте телеграмВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
запуск проекта openglВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день Сделали редизайн сайта, сейчас нужно сверстать новый дизайн и натянуть на сайт. Также требуется добавление нового функционала (регистрация, личный кабинет пользователя) Сайт на вордпресс Подробно объясню в лс.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад
- $47
Добрый день Сайт на ocStore 3.0.2.0 Нужно подключить онлайн оплату через Сбербанк. Договор есть, ЛК тоже готов. Пишите срок Постоплата рублями 3500Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть запрос нашего местного музея. Сделать что-то на тему памятника , который стоит у них у входа.У меня появилась следующая идея. "Сэлфи с памятником". Суть в следующем. На памятнике (вблизи него) размещён куар-код, пройдя по которому ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
WooCommerce TM Extra Product Options WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts Этот блок из плагина WooCommerce TM Extra Product Options Сумма дополнительных аксессуаров: 711.4 грн. Всего за заказ 1,415.9 грн. и он не учитывает скидку, которая сделана плагином WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts, а отображает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Вот сам проект [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat]CVAT[/url]. TypeScript/JavaScript/Python/Django/Docker. Почему-то, мне кажется, ковыряться прийдется в Django. Т.е., нужен Питонист. Но могу ошибаться. Вот, собственно, [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat/issues/2702]issue[/url], который надо починить. Вот [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat/issues/2093]дубликат[/url], который висит с августа 2020. И, похоже, никто чинить не собирается. Из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
[b]Необходимо разработать:[/b] 1. Алгоритм агрегации данных стриминговой платформы на C#, Python 2. Структуру БД в Яндекс ClickHouse или Elasticsearch 3. Интерфейс для визуализации данных или интеграцию с PowerBI / Tableau или аналогами 4. Минимально-допустимую документацию [b]Требования ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сейчас в робокассу уходит чек не по новым требованиям, где перечислен весь состав заказа по пунктам, а одним пунктом. Например, "Оплата заказа 123 – 987,00 руб.". Необходимо сделать передачу полного списка товаров входящих в заказ. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад