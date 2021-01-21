Дополненная реальность web ar

Есть запрос нашего местного музея. Сделать что-то на тему памятника , который стоит у них у входа.У меня появилась следующая идея. "Сэлфи с памятником". Суть в следующем. На памятнике (вблизи него) размещён куар-код, пройдя по которому пользователь получает возможность сделать сэлфи с образом и элементами дополненной реальности.Элементы доп реальности - это сам памятник корабль, надпись - что-то в этом духе.Хорошо бы сделать так, чтобы не вынуждать клиента ставить себе на смартфон приложения - а реализовать всё через браузер.Т.е. по ссылке клиент попадает в раздел сайта, который запрашивает доступ к камере. Далее на изображение с камеры накладываются элементы доп реальности. Делается снимок.

У кого есть опыт с данной технологией?

Предлагайте решение и бюджет.