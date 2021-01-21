Торговый бот для Binance

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1429 просмотров
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Бот парсит сообщения из Телеграма и открывает позицию на Бинанс Фьючерсах.

ТЗ https://teletype.in/@tradebinance/tz

Только если вы уверены в своих силах и уже был опыт разработки ботов под Binance Futures.

В отклике опишите свой опыт в разработки подобного.

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад