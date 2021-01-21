Торговый бот для Binance

https://getmoving.co.il/auction-creator/1 Посматрите пожалуйста это сайт конкурентов с таким же калькулятором есть какой-нибудь вариант взять их алгоритм который они считают по нём цену и вставить в наш калькулятор? Есть у нас готовый дизайн на калькулятор с версии для ...