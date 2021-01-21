Торговый бот для Binance

Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле. Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бот парсит сообщения из Телеграма и открывает позицию на Бинанс Фьючерсах.
ТЗ https://teletype.in/@tradebinance/tz
Только если вы уверены в своих силах и уже был опыт разработки ботов под Binance Futures.
В отклике опишите свой опыт в разработки подобного.
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